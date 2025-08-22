Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See/ Herten

Gladbeck: Polizei bittet nach Einbrüchen und Diebstählen um Hinweise

Recklinghausen (ots)

Haltern am See:

In der Zeit von Mittwochabend (21:30 Uhr) bis Donnerstagnachmittag (14:00 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in ein Büro an der Augustastraße ein. Nach bisherigen Ermittlungen hebelten die Unbekannten ein Fenster auf. Im Objekt hebelten sie eine Tür auf, verschafften sich so Zugang zum Keller und durchsuchten dort mehrere Räume. Was genau gestohlen wurde, ist noch unklar.

Herten:

Auf der Feldstraße gelangten bislang unbekannte Täter über ein Fenster in eine Erdgeschosswohnung. Zuvor versuchten sie offenbar die Wohnungstür aufzuhebeln - scheiterten jedoch. Mit Schmuck flüchteten sie unerkannt. Der Einbruch passierte am Donnerstag in der Zeit von 13:30 Uhr bis 19:45 Uhr.

Gladbeck:

Bislang unbekannte Täter stahlen im Zeitraum von Donnerstagvormittag (10:00 Uhr) bis heute Vormittag (10:00 Uhr) einen Anhänger mit einem Minibagger. Er stand im Tatzeitraum an der Wielandstraße.

Unter der Tel. 0800/2361 111 nimmt die Polizei Hinweise zu den Vorfällen entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell