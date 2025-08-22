PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See/ Herten
Gladbeck: Polizei bittet nach Einbrüchen und Diebstählen um Hinweise

Recklinghausen (ots)

Haltern am See:

In der Zeit von Mittwochabend (21:30 Uhr) bis Donnerstagnachmittag (14:00 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in ein Büro an der Augustastraße ein. Nach bisherigen Ermittlungen hebelten die Unbekannten ein Fenster auf. Im Objekt hebelten sie eine Tür auf, verschafften sich so Zugang zum Keller und durchsuchten dort mehrere Räume. Was genau gestohlen wurde, ist noch unklar.

Herten:

Auf der Feldstraße gelangten bislang unbekannte Täter über ein Fenster in eine Erdgeschosswohnung. Zuvor versuchten sie offenbar die Wohnungstür aufzuhebeln - scheiterten jedoch. Mit Schmuck flüchteten sie unerkannt. Der Einbruch passierte am Donnerstag in der Zeit von 13:30 Uhr bis 19:45 Uhr.

Gladbeck:

Bislang unbekannte Täter stahlen im Zeitraum von Donnerstagvormittag (10:00 Uhr) bis heute Vormittag (10:00 Uhr) einen Anhänger mit einem Minibagger. Er stand im Tatzeitraum an der Wielandstraße.

Unter der Tel. 0800/2361 111 nimmt die Polizei Hinweise zu den Vorfällen entgegen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
  • 22.08.2025 – 09:29

    POL-RE: Bottrop: Falsche Handwerker erbeuten Bargeld

    Recklinghausen (ots) - Auf der Friedrich-Ebert-Straße haben zwei Männer eine Seniorin betrogen. Am Mittwochnachmittag klingelten die Unbekannten an der Tür der Seniorin. Sie gaukelten ihr vor, ihre Steckdosen überprüfen zu müssen. Einer der Männer verschaffte sich unter diesem Vorwand Zutritt zum Schlafzimmer. Der andere Mann wartete zusammen mit der Seniorin an der Wohnungstür. Kurze Zeit später erklärten die ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 08:57

    POL-RE: Gladbeck: Betrüger geben sich als Polizeibeamte aus - Geld und Schmuck sind weg

    Recklinghausen (ots) - "Hier ist die Polizei, ihr Sohn ist in einen Autounfall verwickelt gewesen, dabei wurde ein Kind tödlich verletzt. Damit er nicht in Untersuchungshaft kommt, muss jetzt eine Kaution von Ihnen hinterlegt werden." Mit Schockanrufen und dem oben beschriebenen Inhalt der Gespräche schaffen es Betrüger leider immer wieder meist ältere Mitmenschen ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 14:27

    POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche - Zeugen gesucht

    Recklinghausen (ots) - Haltern am See Durch ein eingeschlagenes Fensters gelangte ein unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus am Holtkampweg. Zu dem Einbruch kam es am Mittwochmittag gegen 12 Uhr. Im Haus wurden mehrere Räume und insbesondere das Schlafzimmer nach Beute durchsucht. Angaben zur Beute konnten noch nicht gemacht werden. Die Fluchtrichtung des Täters ist unbekannt. Marl Bei einem Einbruch an der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren