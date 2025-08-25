PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-RE: Herten: Handwerkermasche erfolgreich

Recklinghausen (ots)

Am Freitagnachmittag war im Stadtteil Westerholt eine mutmaßliche Betrügerin unterwegs. Gegen 14:00 Uhr klingelte eine unbekannte Frau bei einer Seniorin aus Herten. Sie gaukelte vor, wegen anstehender Kanalarbeiten Wasserleitungen auf Bakterien untersuchen zu müssen. In der Wohnung verwickelte die "falsche Handwerkerin" die Seniorin in ein Gespräch und drehte sämtliche Wasserhähne auf. Die Seniorin sollte das Wasser im Blick behalten. In dieser Zeit durchsuchte die Tatverdächtige die Wohnung und flüchtete kurz darauf mit Bargeld und Schmuck.

Personenbeschreibung:

Ca. 1,60 Meter - 20 bis 40 Jahre alt - normale Statur - mittellange blonde Haare - helles Oberteil

Wer zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen an der Straße "Pferdekamp" gemacht hat, wird gebeten, die Polizei unter der Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

