POL-BI: Öffentlichkeitsfahndung: Wer kennt diesen Dieb und Betrüger?

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Schildesche / Mitte - Am Freitagmorgen, 26.04.2024, stahl eine unbekannte Täterin ein Portemonnaie auf einem Supermarktparkplatz an der Beckhausstraße. Ein Mann hob kurz darauf Geld an einer Bankfiliale an der Stresemannstraße ab.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand wurde eine damals 79-jährige Bielefelderin von einer unbekannten schwangeren Frau auf dem Parkplatz eines Supermarktes angesprochen. Während sich die Diebin nach dem Weg zum nächsten Krankenhaus erkundigte, entwendete sie das Portemonnaie der Seniorin.

Ein unbekannter männlicher Komplize hob wenig später mit der EC-Karte der Seniorin Geld an einem Geldautomaten ab. Anschließend nutzte er die Karte zum Bezahlen in einem Kiosk.

Der abgelichtete Täter wird wie folgt beschrieben: 25 bis 40 Jahre alt, hagere Statur, dunkle Haare, dunkle Augen, Vollbart. Er trug eine dunkles Cappy, eine dunkle Daunenjacke und weiße Sneaker.

Fotos zu dem gesuchten Tatverdächtigen sind im Fahndungsportal der Polizei NRW abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/180545

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat oder zum abgelichteten Tatverdächtigen beim Kriminalkommissariat 15 unter der 0521/545-0.

