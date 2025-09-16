PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Zu schnell in die Kurve

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Jöllenbeck- Samstagvormittag, 13.09.2025, kam ein PKW-Fahrer von der Fahrbahn ab und landete auf dem Dach im Graben. Er erlitt leichte Verletzungen.

Gegen 09:15 Uhr befuhr ein 20-jähriger PKW-Fahrer aus Werther mit seinem Mercedes die Bargholzstraße in Richtung Beckendorfstraße. Er überholte eine vor ihm fahrende 40-jährige PKW-Fahrerin aus Halle sowie den davor fahrenden 57-jährigen PKW-Fahrer. In der folgenden Kurve verlor der 20-Jährige aufgrund der nicht angepassten Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet über die Gegenfahrbahn nach links von der Fahrbahn ab. Nachdem er mehrere Verkehrszeichen touchierte, überschlug sich der Mercedes und kam auf dem Dach im Graben zum Liegen. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen.

Ein Rettungswagen brachte den Verletzten zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Sachschaden wird auf circa 10000 Euro geschätzt. Ein Abschleppwagen barg die Limousine und transportierte sie ab.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

