Polizei Bielefeld

POL-BI: Gartenstühle von Seniorenheim-Terrasse gestohlen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Heepen - Unbekannte haben am vergangenen Wochenende zwischen Freitag, 12.09.2025, und Montag, 15.09.2025, insgesamt acht Gartenstühle aus dem Außenbereich eines Seniorenzentrums in Heepen gestohlen.

Eine Verantwortliche beschrieb bei der Anzeigenerstattung, dass der oder die Diebe zwischen Freitag, gegen 16:00 Uhr, und Montag, gegen 08:00 Uhr, auf einer Terrasse erschienen, wo unter anderem die acht grauen Stühle mit Drahtseil und Schloss gesichert standen. Die Unbekannten entfernten die angebrachte Sicherung gewaltsam und verschwanden mit ihrer Beute. Die Stühle sind aus grauem Metallrohrrahmen mit grauer Stoffbespannung gefertigt.

Unbekannt ist, wie die Gartenstühle abtransportiert wurden und ob vielleicht ein Fahrzeug benutzt wurde. Die Polizei fragt, wer kann Hinweise zu dem Diebstahl, den Tatverdächtigen oder dem Verbleib der Gartenstühle geben?

Die Polizei bittet um Hinweise:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 33 / 0521/545-0

