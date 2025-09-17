POL-BI: Gartenstühle von Seniorenheim-Terrasse gestohlen
Bielefeld (ots)
MK / Bielefeld - Heepen - Unbekannte haben am vergangenen Wochenende zwischen Freitag, 12.09.2025, und Montag, 15.09.2025, insgesamt acht Gartenstühle aus dem Außenbereich eines Seniorenzentrums in Heepen gestohlen.
Eine Verantwortliche beschrieb bei der Anzeigenerstattung, dass der oder die Diebe zwischen Freitag, gegen 16:00 Uhr, und Montag, gegen 08:00 Uhr, auf einer Terrasse erschienen, wo unter anderem die acht grauen Stühle mit Drahtseil und Schloss gesichert standen. Die Unbekannten entfernten die angebrachte Sicherung gewaltsam und verschwanden mit ihrer Beute. Die Stühle sind aus grauem Metallrohrrahmen mit grauer Stoffbespannung gefertigt.
Unbekannt ist, wie die Gartenstühle abtransportiert wurden und ob vielleicht ein Fahrzeug benutzt wurde. Die Polizei fragt, wer kann Hinweise zu dem Diebstahl, den Tatverdächtigen oder dem Verbleib der Gartenstühle geben?
Die Polizei bittet um Hinweise:
Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 33 / 0521/545-0
Rückfragen von Journalisten bitte an:
Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld
Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
Jan Grote (JG), Tel. 0521/545-3235
E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0
Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell