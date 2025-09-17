PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Portemonnaie aus Rucksack gestohlen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Gadderbaum - Ein oder mehrere Taschendiebe haben einer Kundin am Montag, 15.09.2025, ihre Geldbörse in einem Supermarkt entwendet.

Die 40-jährige Bielefelderin befand sich zwischen 15:00 Uhr und 17:00 Uhr in einem Einkaufscenter an der Einmündung Artur-Ladebeck-Straße und Quellenhofweg. In diesem Zeitraum wurde ihr Portemonnaie, das sie in ihrem getragenen Rucksack aufbewahrt hatte, gestohlen.

Die Polizei rät zur erhöhten Aufmerksamkeit beim Einkaufen:

Behalten Sie die Menschen im Blick, die sich direkt in ihrem Umfeld bewegen und sich Ihnen vielleicht dichter nähern, als es gewöhnlich ist.

Besonders aufmerksam sollten Sie sein, wenn Sie von fremden Menschen angesprochen werden. Eine Masche von Taschendieben ist es, Kunden nach Informationen zu angebotenen Artikeln zu befragen - beispielsweise nach Inhaltsstoffen. Das Gespräch nutzen die Diebe oder ihre Komplizen, um unbemerkt an Portemonnaies zu gelangen.

Geldbörse und Handy sollten sie immer in verschlossenen Taschen eng an Ihrem Körper tragen und nicht in mitgeführten Taschen aufbewahren.

Zeugen melden sich bitte beim:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 33 / 0521/545-0

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
Jan Grote (JG), Tel. 0521/545-3235

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 17.09.2025 – 10:30

    POL-BI: Smart ist kein Tresor - Portemonnaie entwendet

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- Am Montag, 15.09.2025, erbeutete ein PKW-Aufbrecher eine im Fahrzeug versteckte Geldbörse. Eine 39-Jährige aus Bad Oeynhausen parkte ihren Smart um 10:10 Uhr auf einem Parkplatz an der Walther-Rathenau-Straße, nahe der Herforder Straße. Bei ihrer Rückkehr, gegen 13:45 Uhr, stellte sie ein eingeschlagenes Seitenfenster an ihrem PKW sowie den Diebstahl ihres im Fahrzeug ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 10:20

    POL-BI: Gartenstühle von Seniorenheim-Terrasse gestohlen

    Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Heepen - Unbekannte haben am vergangenen Wochenende zwischen Freitag, 12.09.2025, und Montag, 15.09.2025, insgesamt acht Gartenstühle aus dem Außenbereich eines Seniorenzentrums in Heepen gestohlen. Eine Verantwortliche beschrieb bei der Anzeigenerstattung, dass der oder die Diebe zwischen Freitag, gegen 16:00 Uhr, und Montag, gegen 08:00 Uhr, auf einer Terrasse erschienen, wo unter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren