Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Eutin // Alkoholisierter Fahrzeugführer verirrt sich mit PKW auf Wanderweg am Großen Eutiner See

Lübeck (ots)

Am Montagabend (06.01.25) kam es zu einer Trunkenheitsfahrt in Eutin, bei der sich ein PKW-Fahrer auf einen Wanderweg am Großen Eutiner See verirrte und im Schlamm stecken blieb. Anwohner informierten die Polizei, die unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr einleitete.

Gegen 22.15 Uhr meldeten sich mehrere Anwohner aus der Riemannstraße bei der Leitstelle der Polizei, die auf dem Wanderweg zwischen der Riemannstraße und dem Kuhbergsredder einen PKW bemerkten, der sich offenbar festgefahren hatte. Die Kollegen trafen auf dem als Geh- und Radweg gekennzeichneten, und für Fahrzeuge viel zu schmalen Wanderweg, am Großen Eutiner See auf einen Ford Fiesta, welcher sich in deutlicher Schräglage befand und mit der linken Fahrzeugseite tief im Schlamm festgefahren hatte.

Der 26-jährige Fahrzeugführer saß noch immer bei laufendem Motor hinter seinem Lenkrad und versuchte erfolglos, sich aus seiner misslichen Lage zu befreien.

Bei einer folgenden Überprüfung des jungen Mannes durch Einsatzkräfte des Polizeireviers Eutin ergaben sich deutliche Hinweise auf den vorangegangenen Konsum alkoholischer Getränke. Dies wurde durch einen freiwilligen Atemalkholtest mit einem vorläufigen Wert von 1,02 Promille bestätigt. Warum er den für Fußgänger und Radfahrer vorgesehenen Weg wählte, konnte während des polizeilichen Einsatzes nicht geklärt werden.

Nach einer Blutprobenentnahme und Sicherstellung des Führerscheins wurde der Ostholsteiner entlassen. Er wird sich nun unter anderem in einem Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit in Verkehr und Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung verantworten müssen.

