Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Augsburg (ots)

Zusmarshausen - Am Sonntag (21.09.2025) ereignete sich auf der Autobahn A 8 ein Verkehrsunfall zwischen einem 34-Jährigen und einer 23-Jährigen. Eine Person wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Gegen 23.00 Uhr befuhr der 34-Jährige mit seinem schwarzen BMW dem linken Fahrstreifen in Richtung München. Dabei geriet der 34-Jährige offenbar aufgrund regennasser Fahrbahn ins Schleudern. Im weiteren Verlauf touchierte er die 23-Jährige. Diese befand sich mit ihrem weißen Toyota auf dem rechten Fahrstreifen. Durch den Aufprall schleuderte der Toyota auf die linke Fahrspur und kam dort zum Stehen. Der 34-Jährige schleuderte nach rechts gegen die Außenschutzplanke und kam am Seitenstreifen zum Stehen.

Die 23-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der 34-Jährige blieb unverletzt.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf rund 31.500 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt u. a. wegen fahrlässiger Köperverletzung gegen den 34-Jährigen.

