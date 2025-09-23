Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzung und Widerstand

Augsburg (ots)

Antonsviertel - Am Montag (22.09.2025) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 28-Jährigen und einem 48-jährigen Mann in der Elisenstraße.

Gegen 19.00 Uhr beobachtete der 48-Jährige den 28-Jährigen dabei wie er sich offenbar auffällig an einem Imbiss verhielt. Bei der Ansprache durch den 48-Jährigen schlug der 28-Jährige offenbar sofort und unvermittelt zu. Im Anschluss flüchtete der 28-Jährige.

Als der 48-Jährige sich wieder in den Imbissladen begab, kam der 28-Jährige zurück. Hierbei schlug er den 48-Jährigen offenbar erneut. Ein 33-jähriger Mitarbeiter des Lokals eilte zur Hilfe. Dabei wurde auch dieser vom 28-Jährigen offenbar geschlagen.

Polizeibeamte trafen den 28-Jährigen im Nahbereich an. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Die Beamten brachten den 28-Jährigen zunächst auf eine Polizeidienststelle. Als dieser im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen werden sollte, schlug der 28-Jährige einen Polizeibeamten ins Gesicht. Der Beamte verletzte sich hierbei. Die Beamten brachten den Mann in den Arrest.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Körperverletzung und Widerstands gegen Polizeibeamte gegen den 28-Jährigen.

