PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzung und Widerstand

Augsburg (ots)

Antonsviertel - Am Montag (22.09.2025) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 28-Jährigen und einem 48-jährigen Mann in der Elisenstraße.

Gegen 19.00 Uhr beobachtete der 48-Jährige den 28-Jährigen dabei wie er sich offenbar auffällig an einem Imbiss verhielt. Bei der Ansprache durch den 48-Jährigen schlug der 28-Jährige offenbar sofort und unvermittelt zu. Im Anschluss flüchtete der 28-Jährige.

Als der 48-Jährige sich wieder in den Imbissladen begab, kam der 28-Jährige zurück. Hierbei schlug er den 48-Jährigen offenbar erneut. Ein 33-jähriger Mitarbeiter des Lokals eilte zur Hilfe. Dabei wurde auch dieser vom 28-Jährigen offenbar geschlagen.

Polizeibeamte trafen den 28-Jährigen im Nahbereich an. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Die Beamten brachten den 28-Jährigen zunächst auf eine Polizeidienststelle. Als dieser im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen werden sollte, schlug der 28-Jährige einen Polizeibeamten ins Gesicht. Der Beamte verletzte sich hierbei. Die Beamten brachten den Mann in den Arrest.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Körperverletzung und Widerstands gegen Polizeibeamte gegen den 28-Jährigen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 23.09.2025 – 13:24

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Widerstand

    Augsburg (ots) - Hochfeld - Am Montag (22.09.2025) leistete ein 36-Jährigen an einer Straßenbahnhaltestelle Widerstand gegen die Polizei. Gegen 12.00 Uhr ging bei der Polizei die Mitteilung über den 36-Jährigen ein. Offenbar befand sich der Mann in hilfloser Lage aufgrund seines Alkoholkonsums. Vor Ort beleidigte der 36-Jährige die eingesetzten Beamten sofort. Zudem verhielt sich der Mann äußert aggressiv und ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 13:23

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallfluchten

    Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Montag (22.09.2025) in der Zeit von 08.00 Uhr bis 15.30 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person ein geparktes Auto in der Linken Brandstraße. Der Unbekannte beschädigte den weißen Opel Corsa im Frontbereich. Der Sachschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 13:23

    POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Fahrer ohne Führerschein

    Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Montag (22.09.2025) war ein 34-jähriger Mann ohne Führerschein in der Neuburger Straße unterwegs. Gegen 13.40 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der 34-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren