Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Fahrer ohne Führerschein

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Montag (22.09.2025) war ein 34-jähriger Mann ohne Führerschein in der Neuburger Straße unterwegs.

Gegen 13.40 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der 34-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 34-Jährigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell