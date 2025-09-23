Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Fahrer ohne Führerschein
Augsburg (ots)
Lechhausen - Am Montag (22.09.2025) war ein 34-jähriger Mann ohne Führerschein in der Neuburger Straße unterwegs.
Gegen 13.40 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der 34-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt.
Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 34-Jährigen.
