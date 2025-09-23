PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Fahrer ohne Führerschein

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Montag (22.09.2025) war ein 34-jähriger Mann ohne Führerschein in der Neuburger Straße unterwegs.

Gegen 13.40 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der 34-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 34-Jährigen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

