POL Schwaben Nord: Polizei nimmt Dieb fest

--- In Absprache mit der Staatsanwaltschaft ---

Bärenkeller - Am Freitag (19.09.2025) in der Zeit von 12.30 Uhr bis 13.00 Uhr entwendete ein 55-Jähriger aus mindestens zwei Fahrzeugen in der Stuttgarter Straße Wertgegenstände. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen identifizierten die Beamten den 55-Jährigen als Tatverdächtigen. Eine Streife nahm den Mann wenig später fest. Die Einsatzkräfte fanden das Diebesgut im Rucksack des Mannes auf und stellten dieses sicher. Der genaue Beuteschaden wird derzeit ermittelt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 55-Jährige noch am Samstag (20.09.2025) einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des Verdachts des Diebstahls und setzte diesen in Vollzug. Der 55-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Diebstahls.

