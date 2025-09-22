Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach versuchtem Totschlag

Augsburg (ots)

--- In Absprache mit der Staatsanwaltschaft ---

Aichach - Am Samstag (20.09.2025) kam es in der Gartnerstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 26-Jährigen und einem 35-Jährigen.

Gegen 20.00 Uhr betrat der 35-Jährige das Grundstück des 26-Jährigen und geriet mit diesem in Streit. In Folge dessen zog der 35-Jährige dabei ein Messer und drohte dem 26-Jährigen. Der 26-Jährige konnte sich in das Haus flüchten und verständigte die Polizei. Der 26-Jährige blieb unverletzt. Die Beamten trafen den 35-Jährigen vor Ort an und nahmen diesen vorläufig fest.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 35-Jährige am Montag (22.09.2025) einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und setzte diesen in Vollzug. Der 35-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen wegen versuchten Totschlags übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell