Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei kontrolliert den Verkehr

Augsburg (ots)

Monheim - Am Freitag (19.09.2025) führten Einsatzkräfte der Verkehrspolizei Donauwörth, der Verkehrspolizei Augsburg und der Polizeiinspektion Zentrale Einsatzdienste Schwaben Nord zusammen mit der Polizeiinspektion Treuchtlingen des Polizeipräsidiums Mittelfranken eine gemeinsame Kontrollstelle an der Bundesstraße 2 durch.

Insgesamt wurden bei der Kontrollaktion beinahe 80 Fahrzeuge überprüft. Hierbei stellten die Beamten über 20 Verstöße u.a. wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung, Verstößen gegen das Ausländerrecht sowie Verstößen gegen das Fahrpersonalgesetz fest.

Zudem bemerkten die Beamten alkoholtypisches Verhalten bei einem Verkehrsteilnehmer. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,8 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren