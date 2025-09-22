Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Samstag (20.09.2025) beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Klavier der Aktion "Play Me" am Fuggerplatz.

Eine Streife stellte gegen 22.00 Uhr das stark beschädigte Klavier fest. Der Sachschaden wird auf rund 600 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

