Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Samstag (06.09.2025) kam es zu einem Einbruch in Büroräume in der Karlstraße durch einen zunächst unbekannten Täter.

In der Zeit von 01.15 Uhr bis 07.10 Uhr gelangte der Unbekannte in die Büroräume und entwendeten Bargeld. Der Beuteschaden liegt ersten Schätzungen zu Folge im unteren dreistelligen Bereich. Der Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Am Sonntag (07.09.2025) stellten Polizeibeamte in einer Tiefgarage am Ernst-Reuter-Platz einen 42-Jährigen fest.

Gegen 04.00 Uhr versuchte der 42-Jährige mit einem Autoschlüssel offenbar ein Auto zu öffnen. Den Beamten fiel dabei auf, dass der Mann scheinbar nicht wusste, zu welchem Auto der Schlüssel gehörte. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen fanden die Beamten diverse Gegenstände, die offenbar entwendet wurden, sowie Einbruchswerkzeug. Bei den polizeilichen Ermittlungen identifizierten die Beamten den 42-Jährigen als Tatverdächtigen des Einbruchs vom vergangenen Samstag.

Im Zeitraum von Samstag (06.09.2025), 19.00 Uhr, bis Montag (08.09.2025), 07.00 Uhr, kam es zu einem weiteren Einbruch in eine Buchhandlung in der Annastraße. Ein Zusammenhang wird derzeit geprüft.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun u. a. wegen Einbruchdiebstahls gegen den 42-Jährigen. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen stellte sich heraus, dass gegen den 42-jährigen Mann bereits ein Haftbefehl bestand. Der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord

