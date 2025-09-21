Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1753 - Polizei ermittelt nach Unfall mit Verletztem

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Freitag (19.09.2025) ereignete sich in der Donauwörther Straße ein Verkehrsunfall. Eine Person wurde dabei leicht verletzt. Gegen 14.30 Uhr war ein 27-Jähriger mit seinem Auto in der Donauwörther Straße unterwegs. Als er in die Tobias-Maurer-Straße abbiegen wollte, übersah er offenbar einen 68-jährigen Fahrradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Der 68-Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich dabei. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus. Am Auto und Fahrrad entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 750 Euro. Die Polizei ermittelt nun gegen den 27-Jährigen wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung.

