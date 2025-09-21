PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1753 - Polizei ermittelt nach Unfall mit Verletztem

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Freitag (19.09.2025) ereignete sich in der Donauwörther Straße ein Verkehrsunfall. Eine Person wurde dabei leicht verletzt. Gegen 14.30 Uhr war ein 27-Jähriger mit seinem Auto in der Donauwörther Straße unterwegs. Als er in die Tobias-Maurer-Straße abbiegen wollte, übersah er offenbar einen 68-jährigen Fahrradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Der 68-Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich dabei. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus. Am Auto und Fahrrad entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 750 Euro. Die Polizei ermittelt nun gegen den 27-Jährigen wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 21.09.2025 – 13:05

    POL Schwaben Nord: 1751 - Polizei stellt alkoholisierten Unfallbeteiligten fest

    Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Samstag (20.09.2025) war ein 46-Jähriger mit seinem Fahrrad betrunken in der Radetzkystraße unterwegs. Dort stieß er mit einem Fahrzeug zusammen. Die Polizei stoppte die Fahrt. Gegen 12.10 Uhr fuhr der 46-Jährige mit seinem Fahrrad in der Radetzkystraße und touchierte dort ein geparktes Auto. Anschließend stürzte der Mann und ...

    mehr
  • 21.09.2025 – 12:50

    POL Schwaben Nord: 1752 - Polizei ermittelt Beteiligten nach Reitunfall

    Augsburg (ots) - Spickel - Herrenbach - Am Freitag (19.09.2025) machte ein herrenloses Pferd im Siebentischwald auf einen mutmaßlichen Unfall aufmerksam. Eine Person wurde offenbar leicht verletzt. Gegen 12.00 Uhr meldeten Passanten ein gesatteltes Pferd, das im Siebentischwald alleine unterwegs war. Ein Fußgänger konnte das Pferd bis zum Eintreffen der Polizei ...

    mehr
  • 21.09.2025 – 12:30

    POL Schwaben Nord: 1750 - Polizei bewahrt Mann vor Konsequenzen

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Samstag (20.09.2025) griff eine Polizeistreife gerade noch rechtzeitig ein und verhinderte eine Trunkenheitsfahrt. Gegen 01.30 Uhr war eine Polizeistreife in der Hermanstraße unterwegs. Dort fiel den Beamten ein 29-Jähriger auf, der einen E-Scooter entsperrte und ganz offensichtlich gerade losfahren wollte. Bei der anschließenden Kontrolle fiel den Polizeibeamten eine deutliche ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren