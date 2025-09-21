Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1750 - Polizei bewahrt Mann vor Konsequenzen

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Samstag (20.09.2025) griff eine Polizeistreife gerade noch rechtzeitig ein und verhinderte eine Trunkenheitsfahrt. Gegen 01.30 Uhr war eine Polizeistreife in der Hermanstraße unterwegs. Dort fiel den Beamten ein 29-Jähriger auf, der einen E-Scooter entsperrte und ganz offensichtlich gerade losfahren wollte. Bei der anschließenden Kontrolle fiel den Polizeibeamten eine deutliche Alkoholisierung bei dem Mann auf. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,6 Promille. Der 29-Jährige war einsichtig und änderte schließlich seine Pläne: Er ging nun Fuß nach Hause. Konsequenzen muss der Mann nicht befürchten, wenngleich ihm der Vorfall hoffentlich eine Lehre war.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell