PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1750 - Polizei bewahrt Mann vor Konsequenzen

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Samstag (20.09.2025) griff eine Polizeistreife gerade noch rechtzeitig ein und verhinderte eine Trunkenheitsfahrt. Gegen 01.30 Uhr war eine Polizeistreife in der Hermanstraße unterwegs. Dort fiel den Beamten ein 29-Jähriger auf, der einen E-Scooter entsperrte und ganz offensichtlich gerade losfahren wollte. Bei der anschließenden Kontrolle fiel den Polizeibeamten eine deutliche Alkoholisierung bei dem Mann auf. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,6 Promille. Der 29-Jährige war einsichtig und änderte schließlich seine Pläne: Er ging nun Fuß nach Hause. Konsequenzen muss der Mann nicht befürchten, wenngleich ihm der Vorfall hoffentlich eine Lehre war.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 21.09.2025 – 12:05

    POL Schwaben Nord: 1749 - Polizei ermittelt nach Unfallflucht

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Bereits am Montag (15.09.2025) ereignete sich in der Badstraße ein Verkehrsunfall. Ein Beteiligter flüchtete. Verletze sind bislang nicht bekannt. Gegen 21.30 Uhr wartete ein 21-Jähriger mit seinem Opel Zafira in der Badstraße an der Ampel. Dort kam ihm ein bislang unbekanntes Fahrzeug aus der Langenmantelstraße entgegen und touchierte dessen Fahrzeug beim Vorbeifahren. Der bislang ...

    mehr
  • 21.09.2025 – 11:30

    POL Schwaben Nord: 1748 - Kind stürzt mehrere Meter in die Tiefe

    Augsburg (ots) - Göggingen - Am Freitag (19.09.2025) stürzte eine 13-Jährige in einem ehemaligen Parkhaus in der Imhofstraße aus mehreren Metern Höhe. Das Kind wurde dabei erheblich verletzt. Nach derzeitigem Stand hielt sich die 13-Jährige mit weiteren Personen gegen 18.20 Uhr in einem ehemaligen Parkhaus in der Imhofstraße auf. Das Gelände ist aktuell gesperrt. Als sich die 13-Jährige offenbar in der dritten ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 14:11

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Einbruch

    Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Freitag (19.09.2025) verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Derchinger Straße. Gegen 03.00 Uhr gelangte der Unbekannte gewaltsam in das Einfamilienhaus. Hierbei entwendete der unbekannte Täter Wertgegenstände im Erdgeschoss. Der 59-jährige Bewohner des Hauses wurde durch den Täter geweckt und alarmierte die Polizei. Eine sofortige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren