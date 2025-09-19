Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Einbruch

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Freitag (19.09.2025) verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Derchinger Straße.

Gegen 03.00 Uhr gelangte der Unbekannte gewaltsam in das Einfamilienhaus. Hierbei entwendete der unbekannte Täter Wertgegenstände im Erdgeschoss. Der 59-jährige Bewohner des Hauses wurde durch den Täter geweckt und alarmierte die Polizei. Eine sofortige Fahndung verlief bislang ohne Erfolg. Der genaue Sach- sowie Beuteschaden ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei ermittelt wegen Einbruchs. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell