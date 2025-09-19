Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Einbruch
Augsburg (ots)
Pfersee - In der Zeit von Dienstag (16.09.2025), gegen 19.00 Uhr, bis Donnerstag (18.09.2025), gegen 17.20 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zutritt zum Keller eines Mehrfamilienhauses in der Bürgermeister-Bohl-Straße und entwendeten zwei Fahrräder.
Der Beuteschaden wird derzeit ermittelt. Der Sachschaden wird auf rund 200 Euro geschätzt.
Die Polizei ermittelt wegen Einbruch. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.
