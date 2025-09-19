Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallfluchten

Augsburg (ots)

Oberhausen - In der Zeit von Montag (15.09.2025), 18.00 Uhr bis Dienstag (16.09.2025), 06.00 Uhr kam ein Lkw offenbar von der Fahrbahn ab und beschädigte die Grünfläche eines Mehrfamilienhauses im Meierweg. Der Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Oberhausen - Am Donnerstag (18.09.2025) in der Zeit von 15.10 Uhr bis 18.30 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person einen geparkten Mercedes in der Schönbachstraße und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Der Sachschaden wird derzeit ermittelt.

Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell