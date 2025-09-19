Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Donnerstag (18.09.2025) warf ein bislang unbekannter Täter eine Glasflasche in Richtung einer größeren Personengruppe am Ufer der Wertach im Paul-Ben-Haim-Weg. Ein 39-Jähriger wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 13.00 Uhr hielten sich ca. zehn Personen am Ufer der Wertach auf. Ein bislang unbekannter Täter warf vom Weg aus eine Glasflasche in Richtung der Personengruppe. Dabei wurde ein 39-Jähriger von Splittern getroffen und leicht im Gesicht verletzt.

Passanten beschrieben den Mann wie folgt: Männlich, ca. 25 Jahre alt, ca. 180 cm groß, dunkle Hautfarbe, bekleidet mit einer dunklen Jeans und einem weißen T-Shirt.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell