Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Nach Unfall geflüchtet

Augsburg (ots)

Göggingen - Am Mittwoch (17.09.2025) ereignete sich in der Neudeker Straße ein Verkehrsunfall. Die Verursacherin flüchtete zunächst. Eine Polizeistreife stoppte schließlich die Fahrt.

Gegen 21.00 Uhr war eine 52-Jährige mit ihrem Auto in der Neudeker Straße unterwegs. Dabei touchierte sie ein geparktes Fahrzeug und fuhr anschließend davon. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte die Polizei. Eine Streife stellte die Frau im Nahbereich fest und hielt deren Fahrzeug an. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch bei der 52-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Die Beamten führten bei der Frau eine Blutentnahme durch und stellten deren Führerschein sicher.

Gegen die 52-Jährige wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

