Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer ohne Fahrerlaubnis

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Mittwoch (17.09.2025) war ein 50-jähriger Autofahrer ohne gültige Fahrerlaubnis in der Dr.-Schmelzing-Straße unterwegs.

Gegen 09.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 50-Jährigen im Rahmen der Schulwegüberwachung. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis hatte. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 50-Jährigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell