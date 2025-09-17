PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Augsburg (ots)

Göggingen - Am Dienstag (16.09.2025) kam es zu einer Streitigkeit zwischen einem 60-jährigen Autofahrer und einem Radfahrer in der Gärtnerstraße. Gegen 14.20 Uhr kam dem 60-Jährigen der unbekannte Radfahrer auf seiner Fahrspur entgegen. Dadurch musste der 60-Jährige mit seinem Mercedes anhalten. In der Folge beleidigte der Unbekannte den 60-Jährigen und schlug ihn durch das geöffnete Fenster mehrfach ins Gesicht. Außerdem beschädigte der Unbekannte die Fahrertüre des Mercedes. Der Sachschaden wird auf rund 800 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

