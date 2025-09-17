PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfall

Augsburg (ots)

Göggingen - Am Dienstag (16.09.2025) übersah ein 83-jähriger Autofahrer beim Abbiegen einen 56-jährigen Rollerfahrer in der Friedrich-Ebert-Straße. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der 56-Jährige. Gegen 10.00 Uhr bog der 83-Jährige mit seinem Toyota an der Kreuzung nach links ab. Hierbei stieß er mit dem 56-Jährigen zusammen. Der 56-Jährige verletzte sich dabei und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto sowie am Motorroller entstand erheblicher Sachschaden. Die Schadenshöhe wird derzeit ermittelt. Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Fahrlässiger Körperverletzung gegen den 83-Jährigen. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

