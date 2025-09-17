Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss
Augsburg (ots)
Hochfeld - Am Dienstag (16.09.2025) war ein 25-Jähriger auf einem E-Scooter unter Drogeneinfluss in der Hochfeldstraße unterwegs. Gegen 20.30 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der 25-Jährige offenbar unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabis. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme. Außerdem stellten die Beamten den E-Scooter sicher und unterbanden die Weiterfahrt. Die Polizei ermittelt nun wegen einem Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 25-Jährigen.
