Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Mittwoch (17.09.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern in der Kurt-Schuhmacher-Straße. Eine 82-jährige Radfahrerin wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 12.00 Uhr war die 82-Jährige in südliche Richtung auf dem Radweg unterwegs. Ein 51-jähriger Radfahrer war auf dem Radweg in nördlicher Richtung unterwegs. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Radfahrern. Das Fahrrad der 82-Jährigen wurde bei dem Unfall beschädigt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrlässiger Körperverletzung gegen den 51-Jährigen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

