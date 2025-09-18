Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall
Augsburg (ots)
Lechhausen - Am Mittwoch (17.09.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern in der Kurt-Schuhmacher-Straße. Eine 82-jährige Radfahrerin wurde dabei leicht verletzt.
Gegen 12.00 Uhr war die 82-Jährige in südliche Richtung auf dem Radweg unterwegs. Ein 51-jähriger Radfahrer war auf dem Radweg in nördlicher Richtung unterwegs. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Radfahrern. Das Fahrrad der 82-Jährigen wurde bei dem Unfall beschädigt.
Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrlässiger Körperverletzung gegen den 51-Jährigen.
