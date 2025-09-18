Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach sexueller Belästigung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Bereits am Sonntag (14.09.2025) belästigte ein bislang unbekannter Radfahrer eine 34-Jährige auf einem Geh- und Radweg an der Berliner Allee.

Gegen 19.30 Uhr war die 34-Jährige am Westufer des Lechs unterwegs. Hierbei griff ihr der bislang unbekannte Täter ans Gesäß und flüchtete anschließend auf einem Fahrrad in südliche Richtung.

Der bislang unbekannte Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, 180cm, schlanke Statur, kurze dunkle Haare, schwarzer Kapuzenpulli, dunkle Shorts, war mit einem Mountainbike unterwegs

Die Polizei ermittelt nun wegen sexueller Belästigung und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710. Die Polizei bittet Personen, die verdächtige Feststellungen machen, umgehend den Polizeinotruf 110 zu verständigen.

