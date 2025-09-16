PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Bad Bentheim - VW Polo beschädigt - Zeugen gesucht

Bad Bentheim (ots)

Am 15.09.2025 in der Zeit von 13:50 bis 14:50 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Paulinenkrankenhauses in Bad Bentheim durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer ein dort geparkter grauer VW Polo an der Beifahrertür beschädigt. Der Schaden beträgt ca. 1000 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Bentheim unter Telefon 05922/7766015 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

