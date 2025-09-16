PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Werlte - Scheibe von Pkw eingeschlagen

Werlte (ots)

Am Montagnachmittag, zwischen 15:15 Uhr und 16:00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter auf einem Parkplatz in der Poststraße in Werlte die Beifahrerscheibe eines abgestellten Ford B-Max. Mit einem unbekannten Werkzeug schlugen sie die Scheibe ein und griffen in den Innenraum, um das Fahrzeug von innen zu öffnen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich des Parkplatzes gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Telefonnummer 05952/93450 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

