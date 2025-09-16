Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Werlte - Transporter beschädigt
Werlte (ots)
Zwischen Samstagmittag und Montagmorgen beschädigten bislang unbekannte Täter zwei verschlossene Transporter, die in der Straße Am Zirkel in Werlte abgestellt waren. Die Täter schlugen die Seitenscheiben der Fahrzeuge ein, um so Zugang zu den Transportern zu erlangen. In einem der Fahrzeuge wurde zusätzlich eine weitere Innenscheibe beschädigt. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen jedoch nichts. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im genannten Zeitraum gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Telefonnummer 05952/93450 zu melden.
