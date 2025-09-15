Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Diebstahl eines Anhängers

Neuenhaus (ots)

In der Zeit von Dienstag, 19. August 2025, gegen 22:00 Uhr, bis Mittwoch, 20. August 2025, gegen 12:15 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter einen Kfz-Anhänger in der Satingsbaane in Neuenhaus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Anhängers geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Neuenhaus unter der Telefonnummer 05941/989850 in Verbindung zu setzen.

