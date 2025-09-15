PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Unbekannter entwendet Damenoberbekleidung und flüchtet mit Fahrrad

Haren (ots)

Am Freitag, 12. September 2025, kam es gegen 15:35 Uhr zu einem Diebstahl in einem Bekleidungsgeschäft an der Lange Straße in Haren. Ein bislang unbekannter Mann betrat zunächst das Geschäft und ließ sich kurz beraten. Unter dem Vorwand, zuvor noch Geld abheben zu wollen, verließ er den Laden wieder. Kurz darauf griff er vor dem Geschäft von einem Kleiderständer insgesamt sechs Damenoberteile an sich und flüchtete anschließend mit einem blauen Herrenfahrrad in Richtung Martinuskirche. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

   -	männlich
   -	etwa 25 bis 30 Jahre alt
   -	schwarze Jogginghose
   -	beiger Kapuzenpullover, darüber eine Jacke getragen
   -	grüne Cap oder ähnlich farbige Kopfbedeckung

Das Diebesgut besteht aus insgesamt sechs Damenoberteilen (T-Shirts und Langarmshirts) unbekannter Marke und unbekannten Wertes. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des Täters geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Haren unter der Rufnummer (05932) 72100 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

