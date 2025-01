Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Brand; Tödlicher Bahnunfall

Reutlingen (ots)

Eningen (RT): Vorfahrt nicht beachtet und gegen Mauer geprallt

Eine verletzte Person und ein Sachschaden von mindestens 4.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Dienstagvormittag in der Reutlinger Straße. Kurz nach 10.30 Uhr fuhr eine 85-Jährige mit einem Mercedes aus einer Ausfahrt und übersah hierbei offensichtlich eine 51-Jährige, die mit ihrem Citroen die Reutlinger Straße befuhr. Um eine Kollision zu verhindern, beschleunigte die 85-Jährige ihren Wagen stark und prallte infolgedessen auf die gegenüberliegende Mauer. Während die 51-Jährige und ihr Pkw unversehrt blieben, zog sich die Mercedes-Lenkerin leichte Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Ihr Mercedes war nicht mehr fahrbereit, er musste durch einen Abschleppdienst abtransportiert werden. Da am beschädigten Pkw Betriebsstoffe austraten, wurde die Feuerwehr hinzugezogen, die mit zwei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften die Flüssigkeiten aufsammelte. Die Polizeibeamten stellten während der Unfallaufnahme Hinweise auf eine mögliche Medikamentenbeeinflussung bei der 85-Jährigen fest, weshalb diese eine Blutprobe abgeben musste. Das Polizeirevier Pfullingen ermittelt. (gj)

Nürtingen (ES): Brand durch Zigarettenstummel

Die Rettungs- und Einsatzkräfte sind am Dienstagvormittag, kurz vor neun Uhr, zu einem Vereinsgelände in der Straße Im Tiefenbach ausgerückt. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll dort der Bewohner eines Gebäudes einen noch glühenden Zigarettenstummel in den Küchenmülleimer geworfen haben, worauf der komplette Mülleimer Feuer fing und die Flammen auf einen Tisch übersprangen. Ein Zeuge konnte den Brand mit Hilfe eines Feuerlöschers löschen. Der Bewohner, der ersten Erkenntnissen zufolge eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten hatte, wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Vorläufigen Schätzungen zufolge dürfte der Sachschaden mehrere hundert Euro betragen. (mr)

Nürtingen (ES): Straße nach Verkehrsunfall gesperrt

Die Oberboihinger Straße musste am Dienstag aufgrund eines Verkehrsunfalls gesperrt werden. Ein 37-Jähriger war gegen 12.30 Uhr mit einem VW Polo von der Hochwiesenstraße herkommend in Richtung Innenstadt unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und streifte mehr als 150 Meter an der Leitplanke entlang. Kurz vor der Einmündung Bismarckstraße kam der Wagen zum Stehen. Ersthelfer befreiten den nicht mehr ansprechbaren Fahrer aus seinem Fahrzeug. Nach einer notärztlichen Erstversorgung wurde der Mann mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. Da in dem VW Medikamente aufgefunden wurden, musste sich der 37-Jährige einer Blutentnahme unterziehen. Ersten Ermittlungen nach ist er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Sein Auto musste abgeschleppt werden. Gegen 14 Uhr war die Oberboihinger Straße wieder frei befahrbar. Zur Unterstützung war die Feuerwehr ebenfalls an die Unfallstelle ausgerückt. (ms)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Tödlicher Bahnunfall

Ein tödlicher Bahnunfall hat sich am Montagabend am Bahnhof Kirchentellinsfurt ereignet. Ein 44-Jähriger war kurz vor 19.45 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache ins Gleisbett gestürzt. Im Anschluss wurde der Mann von einem in Richtung Tübingen fahrenden Zug erfasst und tödlich verletzt. Während der Unfallaufnahme musste der Bahnverkehr für etwa zweieinhalb Stunden eingestellt werden. (ms)

