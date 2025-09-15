PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Lingen - Verkehrsunfall mit E-Scooterfahrer (Korrektur Straße)

Lingen (ots)

Heute gegen 08:05 Uhr befuhr eine 69-jährige Fahrerin eines Hyundai die Rheiner Straße in Richtung Georgstraße und beabsichtigte, nach rechts auf die Kurt-Schumacher-Brücke abzubiegen.

Zur gleichen Zeit wartete ein 16-jähriger E-Scooterfahrer am dortigen Zebrastreifen. Nachdem beide Beteiligten zunächst anhielten, fuhren sie zeitgleich wieder an. Dabei kam es zur Kollision.

Der E-Scooterfahrer stürzte und wurde schwer verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

