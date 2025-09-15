Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Verkehrsunfall mit E-Scooterfahrer (Korrektur Straße)

Lingen (ots)

Heute gegen 08:05 Uhr befuhr eine 69-jährige Fahrerin eines Hyundai die Rheiner Straße in Richtung Georgstraße und beabsichtigte, nach rechts auf die Kurt-Schumacher-Brücke abzubiegen.

Zur gleichen Zeit wartete ein 16-jähriger E-Scooterfahrer am dortigen Zebrastreifen. Nachdem beide Beteiligten zunächst anhielten, fuhren sie zeitgleich wieder an. Dabei kam es zur Kollision.

Der E-Scooterfahrer stürzte und wurde schwer verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell