Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Lingen - Verkehrsunfall mit E-Scooterfahrer (Korrektur Straße)
Lingen (ots)
Heute gegen 08:05 Uhr befuhr eine 69-jährige Fahrerin eines Hyundai die Rheiner Straße in Richtung Georgstraße und beabsichtigte, nach rechts auf die Kurt-Schumacher-Brücke abzubiegen.
Zur gleichen Zeit wartete ein 16-jähriger E-Scooterfahrer am dortigen Zebrastreifen. Nachdem beide Beteiligten zunächst anhielten, fuhren sie zeitgleich wieder an. Dabei kam es zur Kollision.
Der E-Scooterfahrer stürzte und wurde schwer verletzt.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell