Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Kupferdiebstahl an Wohngebäude

Emlichheim (ots)

In der Zeit von Freitag, 13. September 2025, 13:30 Uhr, bis Montag, 15. September 2025, 07:30 Uhr, kam es an einem Gebäude in der Mühlenstraße in Emlichheim zu einem Kupferdiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen entfernten bislang unbekannte Täter eine größere Menge Kupfer von den Fensterbänken sowie Mauer- und Wandabdeckungen im Bereich des Daches. Der entstandene Schaden wird vorläufig auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich mit der Polizei in Emlichheim unter der Telefonnummer 05943/92000 in Verbindung zu setzen.

