POL-EL: Twist - Einbruch in Baucontainer - Werkzeuge entwendet

Twist (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, zwischen 18:00 Uhr und 06:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Baucontainer auf einer Baustelle an der Straße Am Alten Hafen in Twist. Die Täter brachen den Container auf und entwendeten unter anderem eine Bohrmaschine sowie weitere Werkzeuge und Arbeitsgeräte. Der entstandene Schaden wird derzeit ermittelt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Baustelle beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/949-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

