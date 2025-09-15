Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Bad Bentheim - Zeugen gesucht
Bad Bentheim (ots)
Am Sonntag, den 14.09.2025 um ca. 14:45 Uhr kam es auf der Rheiner Straße in Bad Bentheim zu mehreren Verkehrsgefährdungen durch den Fahrer eines silberfarbenen Audi. Der Fahrer des Fahrzeugs fuhr innerorts mit sehr hoher Geschwindigkeit und überholte mehrfach im Gegenverkehr. Zeugen und mögliche Geschädigte des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922/77660-15 in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell