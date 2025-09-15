Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Zeugen gesucht

Bad Bentheim (ots)

Am Sonntag, den 14.09.2025 um ca. 14:45 Uhr kam es auf der Rheiner Straße in Bad Bentheim zu mehreren Verkehrsgefährdungen durch den Fahrer eines silberfarbenen Audi. Der Fahrer des Fahrzeugs fuhr innerorts mit sehr hoher Geschwindigkeit und überholte mehrfach im Gegenverkehr. Zeugen und mögliche Geschädigte des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922/77660-15 in Verbindung zu setzen.

