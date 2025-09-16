POL-EL: Haren - Diesel aus Sattelzugmaschine entwendet

Twist (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag, zwischen 18:00 Uhr und 06:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Baucontainer auf einer Baustelle an der Straße Am Alten Hafen in Twist. Die Täter brachen den Container auf und entwendeten unter anderem eine Bohrmaschine sowie weitere Werkzeuge und Arbeitsgeräte. Der entstandene Schaden wird derzeit ermittelt. Zeugen, die im Tatzeitraum ...

