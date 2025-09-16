Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Haren - Diesel aus Sattelzugmaschine entwendet
Haren (ots)
In der Nacht von Sonntag auf Montag, zwischen 20:00 Uhr und 06:30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter rund 500 Liter Diesel aus dem verschlossenen Tank einer Sattelzugmaschine. Das Fahrzeug war währenddessen auf einem Autobahnparkplatz an der A31 bei Haren abgestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Autobahnpolizei unter der Telefonnummer 05908/9348-115 entgegen.
