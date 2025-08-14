PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ In Wohnhaus eingebrochen +++ Geldbörse mit viel Bargeld unterschlagen +++ Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall +++ Bei Fahrzeugkontrolle mittags betrunken aufgefallen +++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. In Wohnhaus eingebrochen,

Weilburg-Kubach, Viehweg, Mittwoch, 13.08.2025, 10:40 Uhr bis 12:00 Uhr

(wie) Am Mittwoch sind Unbekannte in ein Wohnhaus im Weilburger Ortsteil Kubach eingebrochen und haben Wertgegenstände gestohlen. Die Täter betraten in einem unbeobachteten Moment das Grundstück im Viehweg und begaben sich zum Wohngebäude. Dort hebelten sie eine Terrassentür auf und gelangten so in das Innere. Mit ihrer Beute in Form von Armbanduhren, Schmuck, einer Sonnenbrille und einem Akkuschrauber verschwanden die Einbrecher anschließend in unbekannte Richtung. Die Ermittler der Kriminalpolizei erbitten Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0.

2. Geldbörse mit viel Bargeld unterschlagen, Limburg, Vinzenz-Pallotti-Straße, Mittwoch, 13.08.2025, 10:20 Uhr bis 11:30 Uhr

(wie) Im Limburger ICE-Bahnhof-Gebiet hat am Mittwochvormittag ein Mann eine Geldbörse mit viel Bargeld verloren, der Finder verschwand damit anschließend. Der 54-Jährige hatte auf seiner Reise über die A 3 Halt in Limburg gemacht und bei einer Bäckereifiliale in der Vinzenz-Pallotti-Straße etwas gegessen. Beim Verzehr auf der Außenterrasse muss er seine Luis Vuitton Geldbörse mit mehreren Ausweisdokumenten, Kreditkarten und mehreren Tausend Euro Bargeld verloren haben. Als er später in Südhessen den Verlust bemerkte, hatte ein Unbekannter die Geldbörse bereits an sich genommen. Der unehrliche Finder war mit dem Portemonnaie verschwunden und hatte sie nicht als Fundsache abgegeben. Die Polizei Limburg ermittelt und erbittet Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0.

3. Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall,

Mengerskirchen, Landesstraße 3281, Mittwoch, 13.08.2025, 16:40 Uhr

(wie) Bei einem Verkehrsunfall auf der L 3281 bei Mengerskirchen sind am Mittwochnachmittag zwei Männer verletzt worden. Ein 40-Jähriger befuhr mit seinem Peugeot-Mofa die Landesstraße von Mengerskirchen kommend in Richtung Winkels. Als er an einem Feldweg nach rechts abbiegen wollte, verlangsamte der Zweiradfahrer seine Geschwindigkeit. Dies bemerkte ein nachfolgender 28-Jähriger auf seinem Quad offenbar zu spät und prallte gegen das Heck des Mofas. Durch die Kollision kamen beide Fahrer zu Fall und erlitten Verletzungen. Der Rettungsdienst versorgte die Verletzten und brachte sie in ein Krankenhaus. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 2.000 EUR.

4. Bei Fahrzeugkontrolle mittags betrunken aufgefallen, Beselich-Obertiefenbach, Hauptstraße, Mittwoch, 13.08.2025, 11:50 Uhr

(wie) Die Weilburger Polizei hat am Mittwochmittag einen Autofahrer in Obertiefenbach betrunken am Steuer erwischt. Die Beamten kontrollierten gegen 11:50 Uhr in der Hauptstraße den Fahrer eines weißen Mazda. Da dieser keinen Führerschein vorweisen konnte und zudem überaus nervös erschien, sahen die Polizisten genauer hin. Nach einen Atemalkoholtest mit einem Ergebnis von mehr als 0,7 Promille und deutlichen Anzeichen eines zusätzlichen Drogenkonsums nahmen die Beamten den 63-jährigen Fahrer fest. Ihm wurde von einem Arzt eine Blutprobe entnommen, das weitere Autofahren untersagten die Polizisten. Der Mann wird sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten müssen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell