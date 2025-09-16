Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Werlte - Einbruch in Sprinter
Werlte (ots)
Zwischen Samstagmittag und Montagmorgen verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Sprinter, der auf einem Firmengelände in der Hobelstraße in Werlte abgestellt war. Hierzu schlugen sie die Seitenscheibe der Fahrerseite ein. Die Täter machten jedoch keine Beute. Es entstand ein Sachschaden von etwa 150 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich des Industriegebietes gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Telefonnummer 05952/93450 zu melden.
