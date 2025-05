Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Einbruch in Bürogebäude

Werne (ots)

Bislang unbekannte Täter haben sich zwischen Freitag (16.05.2025), 21.00 Uhr und Montag (19.05.2025), 11.30 Uhr durch aufhebeln eines auf Kipp stehenden Fensters Zutritt zu einem Gebäudekomplex an der Straße "Am Neutor" in Werne verschafft.

Dort durchwühlten sie einen Büroraum.

Ob etwas entwendet wurde, konnte bislang noch nicht festgestellt werden.

Hinweise zum Einbruch in den Gebäudekomplex und zu den unbekannten Tätern bitte an die Polizei in Werne: 02389 921 3420, 02303 921 0 oder per Mail an: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell