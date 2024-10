BPOL NRW: Öffentlichkeitsfahndung - Unbekannter Täter attackiert Reisenden im Krefelder Hauptbahnhof

Bielefeld (ots) - Mit drei vollstreckten Haftbefehlen hat die Bundespolizei am Wochenende am Hauptbahnhof Bielefeld einen guten Riecher bewiesen. Am Freitagabend (11. Oktober) haben Einsatzkräfte der Bundespolizei einen 31-jährigen Spanier verhaftet, der vom Amtsgericht Bernkastel-Kues wegen Straßenverkehrsgefährdung gesucht wurde. Der heute in Emstek wohnende Mann ...

mehr