POL-UN: Holzwickede - Bürgersprechstunde mit den Bezirksdienstbeamten Dennis Kischel und Thomas Kulinski

Holzwickede (ots) - In den frühen Morgenstunden des Montags (19.05.2025) sind gegen 04.00 Uhr bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Bäckereifiliale an der Nordstraße in Holzwickede eingedrungen. In dem Gebäude durchwühlten die Täter mehrere Räume und entwendeten Bargeld. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen machen können, wenden sich bitte an die Polizei in Unna: 02303 921 3120, 02303 921 0 ...

mehr