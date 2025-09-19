Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt Autofahrer nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Donnerstag (18.09.2025) beschädigte ein 58-Jähriger beim Einparken in der Radetzkystraße ein parkendes Auto.

Passanten beobachteten den Unfall. Der 58-Jährige flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Polizeibeamte trafen den 58-Jährigen nach der Unfallaufnahme in einem nahegelegenen Lokal an. Hierbei stellten die Beamten beim 58-Jährigen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille. Die Beamten ordneten daraufhin eine Blutentnahme an.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Verkehrsunfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol gegen den 58-Jährigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell