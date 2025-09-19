PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt Autofahrer nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Donnerstag (18.09.2025) beschädigte ein 58-Jähriger beim Einparken in der Radetzkystraße ein parkendes Auto.

Passanten beobachteten den Unfall. Der 58-Jährige flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Polizeibeamte trafen den 58-Jährigen nach der Unfallaufnahme in einem nahegelegenen Lokal an. Hierbei stellten die Beamten beim 58-Jährigen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille. Die Beamten ordneten daraufhin eine Blutentnahme an.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Verkehrsunfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol gegen den 58-Jährigen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 18.09.2025 – 14:54

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Ladendiebstahl

    Augsburg (ots) - Kriegshaber - Am Mittwoch (17.09.2025) kam es zu einem Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt in der Ulmer Straße. Gegen 19.45 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter einen 34-Jährigen dabei, wie er den Drogeriemarkt mit diversen Artikeln, ohne zu bezahlen, verlassen wollte. Anschließend stoppte der Mitarbeiter den Mann und verständigte die Polizei. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 34-Jährigen einen Wert von ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 14:53

    POL Schwaben Nord: Nach Unfall geflüchtet

    Augsburg (ots) - Göggingen - Am Mittwoch (17.09.2025) ereignete sich in der Neudeker Straße ein Verkehrsunfall. Die Verursacherin flüchtete zunächst. Eine Polizeistreife stoppte schließlich die Fahrt. Gegen 21.00 Uhr war eine 52-Jährige mit ihrem Auto in der Neudeker Straße unterwegs. Dabei touchierte sie ein geparktes Fahrzeug und fuhr anschließend davon. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte die ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 14:53

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach sexueller Belästigung

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Bereits am Sonntag (14.09.2025) belästigte ein bislang unbekannter Radfahrer eine 34-Jährige auf einem Geh- und Radweg an der Berliner Allee. Gegen 19.30 Uhr war die 34-Jährige am Westufer des Lechs unterwegs. Hierbei griff ihr der bislang unbekannte Täter ans Gesäß und flüchtete anschließend auf einem Fahrrad in südliche ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren