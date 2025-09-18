Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Ladendiebstahl
Augsburg (ots)
Kriegshaber - Am Mittwoch (17.09.2025) kam es zu einem Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt in der Ulmer Straße.
Gegen 19.45 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter einen 34-Jährigen dabei, wie er den Drogeriemarkt mit diversen Artikeln, ohne zu bezahlen, verlassen wollte. Anschließend stoppte der Mitarbeiter den Mann und verständigte die Polizei.
Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 34-Jährigen einen Wert von über 1,3 Promille. Die Beamten entließen ihn nach Abschluss aller polizeilicher Maßnahmen.
Die Polizei ermittelt nun wegen Ladendiebstahls gegen den 38-Jährigen.
