Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Graffiti-Sprayer

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Freitag (19.09.2025) sprühten ein 17-Jähriger und ein 19-Jähriger Graffiti in der Johannes-Haag-Straße.

Gegen 01.45 Uhr beobachtete ein Passant die beiden Jugendlichen und alarmierten die Polizei. Auf Ansprache der eingesetzten Beamten flüchteten der 17-Jährige und der 19-Jährige zunächst. Polizeibeamte konnten die Jugendlichen im Rahmen einer sofortigen Fahndung festnehmen. Der 17-Jährige hatte diverse Sprühflaschen dabei. Der genaue Sachschaden ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen den 17-Jährigen und den 19-Jährigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

