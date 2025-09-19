PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Verstoß gegen das Waffengesetz

Augsburg (ots)

Haunstetten - Am Donnerstag (18.09.2025) hatte ein 47-Jähriger in einer Drogerie am Unteren Talweg einen waffenähnlichen Gegenstand dabei.

Gegen 17.45 Uhr beobachtete ein Passant den Mann in der Drogerie. Dabei fiel ihm ein Gegenstand in der Hosentasche des 47-Jährigen auf, der einer Schusswaffe ähnlichsah. Er verständigte daraufhin die Polizei. Beamte stoppten den 47-jährigen wenig später mit seinem Auto. Bei der Kontrolle konnten die Polizeibeamten keine Schusswaffe feststellen. Bei dem beschriebenen Gegenstand handelte es sich offenbar um ein Tierabwehrgerät.

Die Polizei ermittelt nun u. a. zu den Hintergründen sowie wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen den 47-Jährigen.

Die Polizei weist stets darauf hin, keine Waffen oder waffenähnliche Gegenstände in der Öffentlichkeit mitzuführen. Dies stellt in der Regel eine Gefahr für alle Beteiligten dar und kann zudem zu strafrechtlichen Konsequenzen führen.

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

  Druckversion
  PDF-Version
