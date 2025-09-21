PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1749 - Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Innenstadt - Bereits am Montag (15.09.2025) ereignete sich in der Badstraße ein Verkehrsunfall. Ein Beteiligter flüchtete. Verletze sind bislang nicht bekannt. Gegen 21.30 Uhr wartete ein 21-Jähriger mit seinem Opel Zafira in der Badstraße an der Ampel. Dort kam ihm ein bislang unbekanntes Fahrzeug aus der Langenmantelstraße entgegen und touchierte dessen Fahrzeug beim Vorbeifahren. Der bislang Unbekannte fuhr einfach weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Unfallzeugen beschreiben das flüchtige Fahrzeug als dunkelblauen oder dunkelgrünen, tiefergelegten BMW Kombi. Durch den Vorfall wurden beim Fahrzeug des 21-Jährigen mehrere Airbags ausgelöst. Der Sachschaden wird auf ca. 4.000 Euro geschätzt. Da die ersten Ermittlungen zu keinem Erfolg führten, bittet die Polizeiinspektion Augsburg Mitte nun unter Tel. 0821/323-2110 um Zeugenhinweise hinsichtlich des Verursachers.

Hochzoll - In der Nacht auf Freitag (18./19.09.2025) ereignete sich in der Ortlerstraße ein Verkehrsunfall. Der Verursacher flüchtete. Die Polizei sucht nun auch nach einem bestimmten Unfallzeugen. Im Zeitraum von Donnerstag, 17.50 Uhr, bis Freitag, 05.15 Uhr, fuhr ein unbekanntes Fahrzeug einen in der Ortlerstraße geparkten Ford S-Max an und flüchtete anschließend. Ein Unfallzeuge beobachtete offenbar den Vorfall und hinterließ anschließend eine handschriftliche Nachricht am beschädigten Fahrzeug. Darauf fehlten aber die Kontaktdaten des Zeugen. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Augsburg Ost bittet Unfallzeugen, vor allem den erwähnten Zeugen, sich unter Tel. 0821/323-2310 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

