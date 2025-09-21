PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1748 - Kind stürzt mehrere Meter in die Tiefe

Augsburg (ots)

Göggingen - Am Freitag (19.09.2025) stürzte eine 13-Jährige in einem ehemaligen Parkhaus in der Imhofstraße aus mehreren Metern Höhe. Das Kind wurde dabei erheblich verletzt. Nach derzeitigem Stand hielt sich die 13-Jährige mit weiteren Personen gegen 18.20 Uhr in einem ehemaligen Parkhaus in der Imhofstraße auf. Das Gelände ist aktuell gesperrt. Als sich die 13-Jährige offenbar in der dritten Etage aufhielt und auf eine Brüstung stieg, stürzte sie mehrere Meter in die Tiefe. Dabei wurde die 13-Jährige erheblich verletzt. Ein Rettungswagen brachte das Kind zur weiteren Versorgung ins Klinikum. Dort wurden mehrere Frakturen sowie eine Kopfverletzung festgestellt. Bei den vier Begleitern, die sich ebenfalls verbotenerweise auf dem Gelände aufhielten, handelte es sich um Jugendliche im Alter zwischen 15 und 18 Jahren. Die Polizei nahm vor Ort deren Personalien auf und ermittelt nun wegen Hausfriedensbruchs. Zudem werden die weiteren Umstände des Vorfalls geklärt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord

